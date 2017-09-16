حال الطقس 16 أيلول 2017 - 05:40 16/09/2017 05:40:01 طقس خريفي... وأمطار خفيفة بين اليوم والغد

كيف هي حال الطقس في الأيام المقبلة؟

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LBCI News Lebanon

تسيطر الكتل الهوائية المعتدلة فوق الحوض الشرقي للمتوسط حاليا، ويستمر الطقس الشبه الخريفي مع احتمال تساقط رذاذ امطار خفيفة ومتفرقة ومحلية بين اليوم والغد. السبت ١٦ أيلول: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٣ و٣٠ درجة احتمال تساقط رذاذ أو أمطار محلية ومتفرقة. الإعلان الاحد ١٧ أيلول : غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٣ و٣١ درجة احتمال تساقط رذاذ أو أمطار خفيفة محلية ومتفرقة. الاثنين ١٨ أيلول : طقس غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٣ و٣١ درجة. * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



