استقرار بدرجات الحرارة في الايام المقبلة

لا تزال تتمركز كتل هوائية معتدلة ورطبة جدا فوق الحوض الشرقي للمتوسط ، لذا يستمر الطقس شبه الخريفي مع احتمال تساقط رذاذ امطار خفيفة ذو طابع متفرق ومحلي اليوم.

والطقس لليوم وللأيام المقبلة على الشكل التالي:

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الاحد : غائم جزئيا الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة مع احتمال تساقط رذاذ او امطار خفيفة محلية ومتفرقة.

الاثنين : طقس مشمس يتحول غائم جزئيا بعد الظهر مع تشكل ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة.

الثلاثاء : طقس مشمس يتحول غائم جزئيا بعد الظهر مع تشكل ضباب على المرتفعات واستقرار نسبيا بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة.