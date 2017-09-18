طقس صيفي...واستقرار بدرجات الحرارة

يسيطر طقس صيفي اعتيادي ورطب على الحوض الشرقي للمتوسط مع استقرار بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة حول معدلاتها الموسمية واستمرار تشكل ضباب محلي على للجبال.

والطقس لليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:

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الاثنين : طقس مشمس يتحول غائم جزئيا بعد الظهر مع تشكل ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة

الثلاثاء : طقس مشمس يتحول غائم جزئيا بعد الظهر مع تشكل ضباب على المرتفعات واستقرار نسبيا بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٣١ درجة

الاربعاء: طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ محلي واستقرار نسبيا بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٣٠ درجة