طقس صيفي مع ضباب على الجبال

يسيطر طقس صيفي ورطب على الحوض الشرقي للمتوسط، مع استقرار بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة حول معدلاتها الموسمية واستمرار تشكل ضباب على الجبال مع احتمال رذاذ متفرق.
الثلاثاء ٢٠ أيلول:
طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات واستقرار نسبيا بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٣١ درجة.
الاربعاء ٢١ أيلول:
طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ محلي واستقرار نسبي بدرجات الحرارة. تتراوح الحرارة ساحلا بين ٢٢ و٣٠ درجة .
الخميس ٢٢ أيلول:
طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات. وتتراوح الحرارة ساحلا بين ٢٢ و٣١ درجة.
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