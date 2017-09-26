ضباب وامطار في الايام المقبلة

يؤثر طقس خريفي مستقر ومعتدل حاليا على الحوض الشرقي للمتوسط مع استقرار بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة واستمرار تمحورها حول معدلاتها الموسمية.

ويتحول الطقس الى متقلب بعد ظهر يوم الجمعة قد يؤدي الى امطار محلية ومتفرقة الجمعة والسبت.

الثلاثاء ٢٦ ايلول:

طقس غائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب على الجبال، مع احتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة نهارا، فيما تستقر الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة.

الاربعاء ٢٧ ايلول:

طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال فيما تستقر الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة.

الخميس ٢٨ ايلول:

طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال فيما تستقر الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة.