الحرارة الى انخفاض والامطار آتية

هذا هو طقس الايام المقبلة...

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LBCI News Lebanon

يؤثر طقس خريفي مستقر ومعتدل حالياً على الحوض الشرقي للمتوسط مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم وغدا لتنخفض قليلا يومي الجمعة والسبت، ويتحول الطقس الى متقلب بعد ظهر يوم الجمعة ما سيؤدي الى امطار محلية ومتفرقة الجمعة بعد الظهر او في المساء والسبت والاحد.

الاربعاء ٢٧ ايلول: مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال فيما تستقر الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة.

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الخميس ٢٨ ايلول: غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال فيما تستقر الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة.

الجمعة ٢٩ ايلول: غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال امطار خفيفة متفرقة بدءا من بعد الظهر فيما تنخفض الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة.