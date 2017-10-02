هل ترتفع درجات الحرارة في الايام المقبلة؟

يسيطر طقس خريفي مستقر كليا مع انحسار الكتل الباردة نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط.
الاثنين ٢ تشرين الاول:
طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢١ و ٣٠ درجة.
الثلاثاء ٣ تشرين الاول:
طقس مستقر غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة.
الاربعاء ٤ تشرين الاول:
طقس خريفي مستقر غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة.
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