حال الطقس
02 تشرين الأول 2017 - 02:24
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هل ترتفع درجات الحرارة في الايام المقبلة؟

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يسيطر طقس خريفي مستقر كليا مع انحسار الكتل الباردة نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط.

 

الاثنين ٢ تشرين الاول:

طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢١ و ٣٠ درجة.

 

الثلاثاء ٣ تشرين الاول:

طقس مستقر غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة.

 

الاربعاء ٤ تشرين الاول:

طقس خريفي مستقر غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة.

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