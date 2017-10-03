هل تنخفض الحرارة في الأيام المقبلة؟

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يستمر الطقس الخريفي والمستقر كليا في الأيام المقبلة مع انخفاض في درجات الحرارة اليوم وفي الأيام المقبلة، وسط احتمال بأن نشهد تقلبات جوية خفيفة في أواخر الاسبوع.الثلاثاء ٣ ت١:طقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة.الاربعاء ٤ ت١:طقس خريفي مستقر وغائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة.الخميس ٥ ت١:طقس خريفي مستقر وغائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة.