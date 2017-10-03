هل تنخفض الحرارة في الأيام المقبلة؟

يستمر الطقس الخريفي والمستقر كليا في الأيام المقبلة مع انخفاض في درجات الحرارة اليوم وفي الأيام المقبلة، وسط احتمال بأن نشهد تقلبات جوية خفيفة في أواخر الاسبوع.
الثلاثاء ٣ ت١:
طقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة.
الاربعاء ٤ ت١:
طقس خريفي مستقر وغائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة.
الخميس ٥ ت١:
طقس خريفي مستقر وغائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة.
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