كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟

يستمر الطقس الخريفي والمستقر كليا في الأيام المقبلة مع انخفاض في درجات الحرارة اليوم وفي الأيام المقبلة.
والطقس لليوم والايام المقبلة على الشكل التالي
الاربعاء ٤ : طقس خريفي مستقر مشمس غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة.
الخميس ٥ : طقس خريفي مستقر مشمس غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة
الجمعة ٦: طقس خريفي مستقر مشمس غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة احتمال ضئيل لتساقط رذاذ او مطر خفيف على الجبال
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