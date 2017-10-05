هل نشهد تحولا في حال الطقس الاحد؟

يشهد لبنان طقسا خريفيا مستقرا كليا في الأيام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة، واحتمال طقس غير مستقر بدءا من ليل الاحد الاثنين.
الخميس ٥ ت: ١ خريفي مستقر مشمس الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة واحتمال ضئيل لتساقط رذاذ او مطر خفيف خصوصا في المناطق الجنوبية بعد الظهر.
الجمعة ٦ ت١ : خريفي مستقر مشمس الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة واحتمال ضئيل لتساقط رذاذ او مطر خفيف خصوصا في المناطق الجنوبية قبل الظهر.
السبت ٧ت١ : خريفي مستقر مشمس الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة.
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