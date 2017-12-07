اليكم الطرقات السالكة والمقفلة بسبب تراكم الثلوج

أعلنت غرفة التحكم المروري ان طريق الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي للمركبات المجهزة بسلاسل معدنية وذات الدفع الرباعي، كما طريق ضهر_البيدر – ترشيش- زحلة سالكة ايضا.
فيما اشارت الى ان الطرقات الجبلية المقفلة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا – الارز، تنورين – حدث الجبة، تنورين- اللقلوق، المنيطرة – حدث بعلبك و كفرذبيان – حدث بعلبك.
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