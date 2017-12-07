اجواء باردة وجليد على الـ800م

انكفأت الرياح الرطبة عن منطقتنا صباح اليوم الخميس وعاد الاستقرار في الاحوال الجوية.

ويستمر هذا الاستقرار عدة ايام مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، انما تبقى الاجواء باردة خاصة ليلا وصباحا مما يستدعي التنبه من تشكل الجليد على الجبال.

الخميس 7 كانون الاول:

طقس غائم جزئيا، بارد مع رياح شمالية ويبدأ الطقس بالتحسن صباحا ويتشكل الجليد على الـ ٨٠٠م وما فوق وفي البقاع ليلا. الحرارة ساحلا بين 7 و 16 درجة.

الجمعة 8 كانون الاول:

طقس مستقر، قليل السحب، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، ويتشكل الجليد على الـ 1000م وما فوق وفي البقاع ليلا.

وتتراوح الحرارة ساحلا بين 9 و 18 درجة.

السبت 9 كانون الاول:

طقس مستقر، قليل السحب مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين 10 و 19 درجةً.