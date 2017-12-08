ارتفاع تدريجي بالحرارة وأجواء باردة ليلا

يستمر الاستقرار الجوي الحالي تاثيره على لبنان لايام عدة مع ارتفاع تدريجي بالحرارة انما تبقى الاجواء باردة ليلا وصباحا في الايام الثلاث المقبلة.
الجمعة 8ك١ : مستقر قليل السحب مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتبقى الاجواء باردة ويتشكل الجليد على ١٠٠٠م وما فوق وفي البقاع ليلا والحرارة وتتراوح ساحلا بين 9 و 18 درجةً .
السبت 9ك١ : مستقر قليل السحب مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين 10 و 19 درجةً.
الأحد 10ك١ : غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين 10 و 21 درجةً .
الاثنين11ك١ : غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين 10 و 21 درجةً.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية