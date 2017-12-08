ارتفاع تدريجي بالحرارة وأجواء باردة ليلا

08 كانون الأول 2017 - 03:48 08/12/2017 03:48:37

طقس الايام المقبلة

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LBCI News Lebanon

يستمر الاستقرار الجوي الحالي تاثيره على لبنان لايام عدة مع ارتفاع تدريجي بالحرارة انما تبقى الاجواء باردة ليلا وصباحا في الايام الثلاث المقبلة.

الجمعة 8ك١ : مستقر قليل السحب مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتبقى الاجواء باردة ويتشكل الجليد على ١٠٠٠م وما فوق وفي البقاع ليلا والحرارة وتتراوح ساحلا بين 9 و 18 درجةً .

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السبت 9ك١ : مستقر قليل السحب مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين 10 و 19 درجةً.



الأحد 10ك١ : غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين 10 و 21 درجةً .

الاثنين11ك١ : غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين 10 و 21 درجةً.