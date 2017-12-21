الطقس مستقر حتى هذا اليوم

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يستمر الطقس مستقرا إجمالا ودافئا جدا مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية وسيقترب منخفض جوي اعتيادي مصحوب برياح رطبة وباردة من منطقتنا بين عصر السبت والاثنين يؤدي الى تدني الحرارة وأمطار غزيرة احيانا وثلوج على الجبال.الخميس 21 ك١:طقس غائم جزئيا الى غائم بسحب عالية ومتوسطة واستقرار في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 17 و 25 درجة ويتواجد بعض الغبار في الجو.الجمعة 22 ك١:طقس غائم بسحب عالية ومتوسطة واستقرار في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 17 و 26 درجة ويتواجد بعض الغبار في الجو.السبت 23 ك١:طقس غائم اجمالا واستقرار في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 17 و 26 درجة ويتواجد بعض الغبار في الجو ويتحول تدريجيا الى غير مستقر مع اشتداد سرعة الرياح واحتمال امطار محلية مساء.