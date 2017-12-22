الحرارة الى ارتفاع حتى الميلاد

يستمر الطقس مستقرا اجمالا ودافئاً جدا مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية اليوم وسيقترب منخفض جوي اعتيادي مصحوب برياح رطبة وباردة من منطقتنا بين عصر غد السبت والاثنين يؤدي الى تدني الحرارة و امطارغزيرة احيانا وثلوج على الجبال.

الجمعة 22ك١ : طقس غائم بسحب عالية ومتوسطة واستقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين 17 و 25 درجة ويتواجد بعض الغبار في الجو

السبت 23ك١ : طقس غائم اجمالا واستقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين 17 و 26 درجة ويتواجد بعض الغبار في الجو يتحول تدريجيا الى غير مستقر مع اشتداد سرعة الرياح 65كم/س خاصة شمال البلاد واحتمال 30% امطار محلية الطابع بعد الظهر والمساء وارتفاع الرطوبة

الأحد 24ك١ : طقس غير مستقر مع تدني تدريجي وسريع بدرجات الحرارة وتتساقط امطار رعدية تكون غزيرة احيانا وتهب رياح ناشطة 60كم/س خاصة شمال البلاد فيما تتساقط الثلوج على 2000م صباحا و مع انخفاض الحرارة تتدنى لتلامس ال 1500م ليلا و 1300م فجر الاثنين.

الأثنين 25ك١ : طقس غير مستقر خاصة في القسم الاول من النهار مع بقاء الحرارة باردة وتتساقط امطار رعدية تكون غزيرة احيانا وتهب رياح معتدلة الى ناشطة 40كم/س فيما تتساقط الثلوج على صباحا على 1300م يعود ويتحس الطقس ليلا.