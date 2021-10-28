طقس متقلب مع احتمال تساقط أمطار بانتظارنا... اليكم التفاصيل

تفاصيل طقس اليوم الخميس

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طقس اليومين المقبلين

الجمعة

الأحد

يتحول الطقس الى متقلب مع احتمال امطار محلية خصوصاً جبلاً مع درجات حرارة ضمن المعدلات، وذلك مع عبور كتل رطبة فوق وسط وشرق المتوسط.١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و٢٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و٢٢ درجة.٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا واحتمال خفيف لمطر محلي جبلاً بعد الظهر٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٩٠٪؜٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة: طقس متقلب والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و٢٦ درجة، من ١٢ الى ٢٤ درجة بقاعا ومن ١٤ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم اجمالاً وتتساقط امطار رعدية محلية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.: طقس مستقر نسبياً والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و٢٦ درجة، من ١٢ الى ٢٣ درجة بقاعا ومن ١٢ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.