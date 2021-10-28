طقس متقلب مع احتمال تساقط أمطار بانتظارنا... اليكم التفاصيل

يتحول الطقس الى متقلب مع احتمال امطار محلية خصوصاً جبلاً مع درجات حرارة ضمن المعدلات، وذلك مع عبور كتل رطبة فوق وسط وشرق المتوسط.
تفاصيل طقس اليوم الخميس
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١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و٢٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و٢٢ درجة.
٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا واحتمال خفيف لمطر محلي جبلاً بعد الظهر
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٩٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة
طقس اليومين المقبلين
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الجمعة
: طقس متقلب والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و٢٦ درجة، من ١٢ الى ٢٤ درجة بقاعا ومن ١٤ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم اجمالاً وتتساقط امطار رعدية محلية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.
الأحد
: طقس مستقر نسبياً والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و٢٦ درجة، من ١٢ الى ٢٣ درجة بقاعا ومن ١٢ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.
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