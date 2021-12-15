منخفض جويّ يسيطر على لبنان...

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يسيطر على لبنان منخفض جوي اعتيادي مع كتل هوائية رطبة من مساء اليوم وتستمر لعدة ايام، تؤدي الى طقس غير مستقر مع امطار متقطعة مع تشكل بؤر غزيرة في بعض المناطق وتدني بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال العالية، مع احتمال منخفض آخر مطلع الاسبوع المقبل بفعالية عالية.١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢٠ درجة بقاعا بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٢ درجة٢- الجو : غائم بسحب وتتساقط امطار رعدية متقطعة غزيرة في بعض المناطق خاصة بعد الظهر فيما تتساقط الثلوج على ٢٠٠٠متر٣- الرياح : جنوبية غربية نشطة ٢٠ - ٥٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلا - ٧٠ - ٩٠ ٪؜٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa٦- الرؤية متوسطة تسوء خاصة جبلاً٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجةطقس غير مستقر مع امطار رعدية وثلوج على ١٨٠٠متر الحرارة تنخفض تتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٨ درجة وبقاعا بين ٥ و ١٥ درجة وعلى ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٠ درجة فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة من ٣٠ الى ٤٠كم/سطقس غير مستقر مع امطار رعدية وثلوج نهارا على ١٧٠٠متر وتلامس ١٥٠٠متر ليل الجمعة فجر السبت والحرارة تنخفض تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٨ درجة وبقاعا بين ٤ و ١٢ درجة وعلى ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٠ درجة فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة من ٣٠ الى ٤٠ كم/س