"هبة" تنحسر... استعدوا للجليد ولسلسلة منخفضات جوية جديدة!

ينحسر المنخفض الجوي اليوم لكن الرياح القطبية تستمر لغاية الغد، والجليد يلف كل المناطق الجبلية خصوصاً فجرا وليلاً بدءا من ارتفاع ٤٠٠ - ٧٠٠متر وكذلك في البقاع.
ويستمر الاستقرار لغاية السبت قبل ان تضرب لبنان سلسلة من المنخفضات الجوية بدءاً من ظهر الاحد وذات امتدادات قطبية والثلوج تحت الـ ١٠٠٠متر الاثنين.
في التفاصيل:
الخميس:
١- الحرارة ساحلاً بين ٣ و١٠ درجات بقاعا بين -٦ و ٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٣ و٢ درجة
٢- الجو: غائم جزئيا مع امطار محلية ثلوج صباحية محلية على ٤٠٠متر ليتحول بعدها الى قليل السحب مع تشكل جليد على الجبال المنخفضة وفي البقاع
٣- الرياح : شمالية ضعيفة
من ١٥ الى ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٧٠ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة
الجمعة: طقس مستقر غائم جزئيا فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٥ و١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -٢ و٦ درجات وبقاعا بين -٦ و٧ درجات الرياح شمالية معتدلة ٣٠ الى ٤٠كم/س، تشكل الجليد على ٦٠٠متر وما فوق.
السبت: طقس مستقر غائم جزئيا فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٨ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -١ و٧ درجات وبقاعا بين -٤ و٩ درجات الرياح شمالية ضعيفة ١٥ الى ٣٠كم/س، تشكل الجليد على ٨٠٠متر وما فوق.
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