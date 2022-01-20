"هبة" تنحسر... استعدوا للجليد ولسلسلة منخفضات جوية جديدة!

الإعلان

الخميس:

‏ينحسر المنخفض الجوي اليوم لكن الرياح القطبية تستمر لغاية الغد، والجليد يلف كل المناطق الجبلية خصوصاً فجرا وليلاً بدءا من ارتفاع ٤٠٠ - ٧٠٠متر وكذلك في البقاع.ويستمر الاستقرار لغاية السبت قبل ان تضرب لبنان سلسلة من المنخفضات الجوية بدءاً من ظهر الاحد وذات امتدادات قطبية والثلوج تحت الـ ١٠٠٠متر الاثنين‬.١- الحرارة ساحلاً بين ٣ و١٠ درجات بقاعا بين -٦ و ٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٣ و٢ درجة٢- الجو: غائم جزئيا مع امطار محلية ثلوج صباحية محلية على ٤٠٠متر ليتحول بعدها الى قليل السحب مع تشكل جليد على الجبال المنخفضة وفي البقاع٣- الرياح : شمالية ضعيفةمن ١٥ الى ٣٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٧٠ ٪؜٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجةالجمعة: طقس مستقر غائم جزئيا فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٥ و١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -٢ و٦ درجات وبقاعا بين -٦ و٧ درجات الرياح شمالية معتدلة ٣٠ الى ٤٠كم/س، تشكل الجليد على ٦٠٠متر وما فوق.السبت: طقس مستقر غائم جزئيا فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٨ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -١ و٧ درجات وبقاعا بين -٤ و٩ درجات الرياح شمالية ضعيفة ١٥ الى ٣٠كم/س، تشكل الجليد على ٨٠٠متر وما فوق.