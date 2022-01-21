سلسلة من المنخفضات بانتظارنا.. والثلوج تحت عتبة الـ ١٠٠٠متر

الجمعة:

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السبت:

الاحد:

يستمر الطقس المستقر والبارد لغاية السبت يليه سلسلة من المنخفضات ستضرب بدءاً من منتصف ليل السيت - الاحد وذات امتدادات قطبية تحمل معها رياحاً باردة، امطار وثلوج تحت الـ ١٠٠٠متر خصوصاً الاربعاء حسب احدث التوقعات.١- الحرارة ساحلاً بين ٧ و ١٣ درجة بقاعا بين -٣ و ٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين -١ و ٨ درجة٢- الجو : غائم جزئيا٣- الرياح : شمالية ضعيفةمن ١٥ الى ٣٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٧٠ ٪؜٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجةطقس مستقر غائم جزئيا يتحول الى ممطر قرابة منتصف الليل، فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٨ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ١ و ٨ درجات وبقاعا بين -٢ و١٠ درجات الرياح شمالية ضعيفة ١٥ الى ٣٠كم/س، تشكل الجليد على ١٠٠٠متر وما فوق.طقس غير مستقر عاصف غائم وممطر بغزارة فيما تتساقط الثلوج على ١٣٠٠متر وتتدنى ليلاً الى ٩٠٠متر فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٧ و١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ١ و ٦ درجات وبقاعا بين -١ و ٨ درجات الرياح جنوبية غربية قوية ٤٠ الى ٨٠كم/س.