حال الطقس
21 كانون الثاني 2022 - 07:27
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سلسلة من المنخفضات بانتظارنا.. والثلوج تحت عتبة الـ ١٠٠٠متر

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Lebanon News
يستمر الطقس المستقر والبارد لغاية السبت يليه سلسلة من المنخفضات ستضرب بدءاً من منتصف ليل السيت - الاحد وذات امتدادات قطبية تحمل معها رياحاً باردة، امطار وثلوج تحت الـ ١٠٠٠متر خصوصاً الاربعاء حسب احدث التوقعات.

في التفاصيل

الجمعة:
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١- الحرارة ساحلاً بين ٧  و ١٣ درجة بقاعا بين -٣ و ٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين -١ و ٨ درجة
٢- الجو :  غائم جزئيا
٣- الرياح : شمالية ضعيفة  
من ١٥ الى ٣٠ كم/س 
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٧٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

السبت: طقس مستقر غائم جزئيا يتحول الى ممطر قرابة منتصف الليل، فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٨ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ١ و ٨ درجات وبقاعا بين -٢ و١٠ درجات الرياح شمالية ضعيفة ١٥ الى ٣٠كم/س، تشكل الجليد على ١٠٠٠متر وما فوق.

الاحد: طقس غير مستقر عاصف غائم وممطر بغزارة فيما تتساقط الثلوج على ١٣٠٠متر وتتدنى ليلاً الى ٩٠٠متر فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٧ و١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ١ و ٦ درجات وبقاعا بين -١ و ٨ درجات الرياح جنوبية غربية قوية ٤٠ الى ٨٠كم/س.
 
 
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