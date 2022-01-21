سلسلة من المنخفضات بانتظارنا.. والثلوج تحت عتبة الـ ١٠٠٠متر

يستمر الطقس المستقر والبارد لغاية السبت يليه سلسلة من المنخفضات ستضرب بدءاً من منتصف ليل السيت - الاحد وذات امتدادات قطبية تحمل معها رياحاً باردة، امطار وثلوج تحت الـ ١٠٠٠متر خصوصاً الاربعاء حسب احدث التوقعات.
في التفاصيل
الجمعة:
١- الحرارة ساحلاً بين ٧ و ١٣ درجة بقاعا بين -٣ و ٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين -١ و ٨ درجة
٢- الجو : غائم جزئيا
٣- الرياح : شمالية ضعيفة
من ١٥ الى ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٧٠ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة
السبت:
طقس مستقر غائم جزئيا يتحول الى ممطر قرابة منتصف الليل، فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٨ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ١ و ٨ درجات وبقاعا بين -٢ و١٠ درجات الرياح شمالية ضعيفة ١٥ الى ٣٠كم/س، تشكل الجليد على ١٠٠٠متر وما فوق.
الاحد:
طقس غير مستقر عاصف غائم وممطر بغزارة فيما تتساقط الثلوج على ١٣٠٠متر وتتدنى ليلاً الى ٩٠٠متر فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٧ و١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ١ و ٦ درجات وبقاعا بين -١ و ٨ درجات الرياح جنوبية غربية قوية ٤٠ الى ٨٠كم/س.
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