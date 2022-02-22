منخفض جوي وأمطار وثلوج... ماذا في التفاصيل؟

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يرافقنا طقس مستقر اليوم ولغاية يوم غد، يليه منخفض جوي بدءًا من يوم الخميس مع أمطار وثلوج وتدني الحرارة مع رياح شرقية مغبرة قليلًا…وفي التفاصيل:الثلاثاء:١- الحرارة ساحلًا بين ١٢ و١٩، بقاعًا بين ٣ و١٤، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٦ و١٢ درجة٢- الجو: غائم جزئيًا٣- الرياح: غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٧٠ - ٨٥ ٪؜٥- الضغط الجوي ١٠١٥ hpa٦- الرؤية متوسطة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجةالأربعاء: طقس مستقر غائم جزئيًا ومغبر قليلًا، الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ وتتراوح ساحلًا بين ١٣ و٢٥، على الـ١٠٠٠ متر بين ٨ و١٨، وبقاعًا بين ٦ و ٢٠ درجة، الرياح شرقية نشطة بين ٣٠ و٥٠ كم/سالخميس: يتحول الطقس إلى غير مستقر تدريجيًا بعد الظهر، غائم وممطر مع عواصف رعدية، يتدنى مستوى تساقط الثلج ليلًا إلى ١٦٠٠ متر، الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح ساحلًا بين ١٠ و١٨، على الـ١٠٠٠ متر بين ٤ و١٠، وبقاعًا بين ٥ و١١ درجة، الرياح شرقية نشطة بين ٣٠ و٥٠ كم/س تتحول نهارًا إلى جنوبية غربية وتبقى نشطة