كتل رطبة وباردة تؤثر على لبنان.. ماذا عن الاسبوع المقبل؟

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يؤثر منخفض جوي اعتيادي وكتل رطبة وباردة على لبنان ويستمر لغاية قبل ظهر السبت فيما الاسبوع المقبل يبدأ متقلب الاثنين والثلاثاء ويتحول غير مستقر منتصف الاسبوع مع عودة الامطار والثلوج حول عتبة الالف متر.١- الحرارة ساحلاً بين ٧ و ١٥ درجة بقاعا بين -١ و ١١ درجات وعلى ال ١٠٠٠م بين صفر و ٨ درجات٢- الجو : ممطر احيانا وثلوج على ١٤٠٠متر٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س خاصة٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٨٥ ٪؜٥- الضغط الجوي مستقر ويسجل ١٠٢٢ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.طقس غير مستقر بارد مع احتمال تساقط امطار متفرقة وثلوج على ١٣٠٠ ~ ١٤٠٠ متر في لغاية الظهر ثم يعود مستقر والحرارة مستقرة نسبيا وما دون المعدل وتتراوح بين ٩ و ١٤ درجة ساحلا وبين ٢ و ١٠ بقاعاً وبين ٤ و ٨ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.طقس غائم اجمالا بارد جدا والحرارة تنخفض وتبقى ما دون المعدل وتتراوح بين ٨ و ١٣ درجة ساحلا وبين -٢ و ٩ بقاعاً وبين ١ و ٧ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.