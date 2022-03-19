كتل هوائية رطبة وباردة تؤثر على لبنان... اليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

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تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

تؤثر على لبنان كتل هوائية رطبة وباردة وتستمر لغاية الثلاثاء مع طقس متقلب وبارد واحتمال ٣٠-٤٠٪ لبعض الأمطار المحلية غير الشاملة.يخرق هذه التقلبات الجوية، طقس مستقر نسبياً غدا الأحد مع درجات حرارة متدنية جدا بسبب رياح قطبية شمالية ستضرب المنطقة.في المقابل، يتحول الطقس الى غير مستقر الأربعاء ولغاية الجمعة من الاسبوع المقبل مع عودة الامطار والثلوج حول عتبة الألف متر نتيجة تدفق الكتل الهوائية الرطبة والباردة من فوق شرق تركيا.١- الحرارة ساحلاً بين ٦ و ١٤ درجة بقاعا بين -٤ و ٩ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين -١ و ٨ درجات. ويذكر أن درجات الحرارة تنخفض ليلاً نتيجة تدفق رياح قطبية شمالية باردة جداً.٢- الجو: غائم اجمالا واحتمال تساقط امطار خفيفة محلية واحتمال تساقط ثلوج خفيفة على الـ ١١٠٠متر.٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٨٥ ٪٥- الضغط الجوي مستقر ويسجل ١٠١٩ hpa٦- الرؤية متوسطة٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.طقس مستقر غائم جزئيا اجمالا وبارد جدا ودرجات الحرارة تنخفض وتبقى ما دون المعدل وتتراوح بين ٤ و ١٢ درجة ساحلا وبين -٥ و ٦ درجات بقاعاً وبين -٢ و ٤ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.طقس متقلب غائم جزئيا اجمالا وبارد مع احتمال ٣٠٪ لبعض الامطار الخفيفة والمحلية خصوصا في الداخل وثلوج خفيفة على الـ ١١٠٠متر. درجات الحرارة ترتفع لكن ما دون المعدل وتتراوح بين ٥ و ١٣ درجة ساحلا وبين -٣ و ٧ درجات بقاعاً وبين الصفر و ٦ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.