متى ينحسر الطقس المغبر؟

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يشهد لبنان طقسا متقلباً مع رياح مغبرة اليوم تنكفئ غدا الاثنين مع انحسار الغبار وانخفاض اضافي بالحرارة وعودتها الى المعدلات.١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٧ درجة بقاعا بين ١٣ و ٢٨ درجات وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٤ و ٢٣ درجات.٢- الجو : مغبر وغائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة واحتمال زخات مطر موحل خاصة جبلا وفي الداخل ويتشكل الضباب مساء وعصرا مع ارتفاع الرطوبة٣- الرياح : شرقية الى شمالية غربية تنشطبين ٤٠ و ٨٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa٦- الرؤية متوسطة٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.طقس معتدل ومستقر وغائم جزئياً مع تشكل ضباب تنخفض وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/سطقس معتدل ومستقر وغائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.