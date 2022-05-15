متى ينحسر الطقس المغبر؟

يشهد لبنان طقسا متقلباً مع رياح مغبرة اليوم تنكفئ غدا الاثنين مع انحسار الغبار وانخفاض اضافي بالحرارة وعودتها الى المعدلات.
في التفاصيل:
الاحد :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٧ درجة بقاعا بين ١٣ و ٢٨ درجات وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٤ و ٢٣ درجات.
٢- الجو : مغبر وغائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة واحتمال زخات مطر موحل خاصة جبلا وفي الداخل ويتشكل الضباب مساء وعصرا مع ارتفاع الرطوبة
٣- الرياح : شرقية الى شمالية غربية تنشط
بين ٤٠ و ٨٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
الاثنين:
طقس معتدل ومستقر وغائم جزئياً مع تشكل ضباب تنخفض وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
الثلاثاء:
طقس معتدل ومستقر وغائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
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