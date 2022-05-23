انخفاضٌ في الحرارة وامطار محلية... متى تنكفئ الكتل الباردة؟

الإعلان

تؤدي كتل هوائية رطبة وباردة قليلا متمركزة فوق تركيا حالياً الى طقس متقلب مع انخفاض الحرارة وتساقط امطار محلية ورياح نشطة وثلوج خفيفة على محيط القرنة السوداء. الا أن هذه الكتل تنكفئ تدريجياً ظهراً ليعود الطقس الى الاستقرار في الايام المقبلة مع ارتفاع تدريجي بالحرارة.في التفاصيلالاثنين:١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢٤ درجة بقاعا بين ١٠ و٢٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ١١ و٢١ درجة.٢- الجو: غائم جزئيا مع امطار متفرقة قبل الظهر وضباب على الجبال٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.الثلاثاء: طقس مستقر معتدل قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/سالاربعاء: طقس مستقر معتدل ومشمس اجمالاً والحرارة مستقرة نسبياً تتراوح بين ١٧ و٢٦ درجة ساحلا ١٢ و٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.