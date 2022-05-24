طقس ربيعي اعتيادي.. وارتفاع الحرارة لتصبح حارة اواخر الاسبوع

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يؤثر اليوم طقس ربيعي اعتيادي على لبنان ويستمر في الايام المقبلة مع ارتفاع تدريجي بالحرارة لتصبح حارة اواخر الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل.١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٣ و ٢٣ درجة.٢- الجو: قليل السحب٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.طقس مستقر ومشمس اجمالا والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٧ و٢٧ درجة ساحلا ١٢ و٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/سطقس مستقر ومشمس اجمالا والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٨ و٢٨ درجة ساحلا ١٣ و٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.