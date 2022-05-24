حال الطقس
24 أيار 2022 - 02:52
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طقس ربيعي اعتيادي.. وارتفاع الحرارة لتصبح حارة اواخر الاسبوع

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Lebanon News
يؤثر اليوم طقس ربيعي اعتيادي على لبنان ويستمر في الايام المقبلة مع ارتفاع تدريجي بالحرارة لتصبح حارة اواخر الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل.

في التفاصيل

الثلاثاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٣ و ٢٣ درجة. 
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٢- الجو: قليل السحب 
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الاربعاء: طقس مستقر ومشمس اجمالا والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٧  و٢٧ درجة ساحلا  ١٢ و٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الخميس: طقس مستقر ومشمس اجمالا والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٨ و٢٨ درجة ساحلا  ١٣ و٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
 
 
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