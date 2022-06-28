طقس صيفي اعتيادي.. ولا موجات حرّ

يؤثر طقس صيفي اعتيادي على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة حول المعدلات الموسمية ويستمر في الايام المقبلة، علماً أن لا موجات حرّ هذا الاسبوع.

في التفاصيل:

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١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و٢٩ درجة بقاعا بين ١٤ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٨ و٢٥ درجة.٢- الجو: قليل السحب اجمالا، تتشكل بعض السحب والضباب الخفيف على المرتفعات٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.طقس مشمس اجمالاً مع تشكل سحب خفيفة وضباب محلي على الجبال والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا ١٧ و٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/سطقس مشمس اجمالاً مع تشكل سحب خفيفة وضباب محلي على الجبال والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا ١٧ و٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.