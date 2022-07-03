لا موجات حرّ في المدى المنظور... إليكم حال الطقس في لبنان!

يؤثر على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة، طقس صيفي اعتيادي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية وتكون حارة قليلاً نهارا ومعتدلة ليلاً.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

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تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

ويذكر أن لا موجات حرّ في المدى المنظور.١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و٣٠ درجة بقاعا بين ١٤ و٣٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٥ و٢٦ درجة.٢- الجو: قليل السحب اجمالا، اذ تتشكل بعض السحب والضباب الخفيف على المرتفعات٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٨ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب خفيف على الجبال والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، ١٦ و٣٣ بقاعاً وبين ١٥ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب محلي على الجبال والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، ١٦ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.