كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

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طقس اليومين المقبلين

الاربعاء

الخميس

يؤثر طقس صيفي اعتيادي على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وتتمحور حول المعدلات الموسمية وتكون حارة قليلاً نهارا ويستمر الطقس على هذا النحو خلال الايام المقبلة من دون تغيير كبير في الاحوال الجوية ولا موجات حرّ في المدى المنظور.١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣١ درجة، بقاعا بين ١٧ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٨ و٢٦ درجة.٢- الجو: قليل السحب اجمالا، تتشكل بعض السحب والضباب الخفيف على المرتفعات٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.: طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب خفيف على الجبال والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٣ بقاعاً وبين ١٥ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.: طقس قليل السحب اجمالاً مع تشكل ضباب محلي على الجبال والحرارة ترتفع قلبلاً وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.