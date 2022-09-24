طقس مستقر يؤثر على لبنان... وارتفاع محدود بدرجات الحرارة

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

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تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

يؤثر على لبنان طقس مستقر مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي قد ترتفع فوق معدلاتها الموسمية أواخر الأسبوع المقبل.١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣٠ درجة، بقاعا بين ١٥ و٢٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٦ و٢٥ درجة.٢- الجو: قليل السحب٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خصوصا شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٥ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.طقس مستقر قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢١ و٣٠ درجة ساحلا، ١٤ و٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.طقس مستقر قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢١ و ٣٠ درجة ساحلا، ١٤ و٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.