طقس مستقر والحرارة ترتفع قليلاً يوم الجمعة.. اليكم التفاصيل

يؤثر طقس مستقر وجميل على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الـ٣٠ درجة أقصاها نهارا وترتفع قليلاً يوم الجمعة فيما تكون معتدلة ليلاً وصباحاً ويستمر الطقس مستقر طيلة ايام الاسبوع.
تفاصيل طقس اليوم الاربعاء
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١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣٠ درجة، بقاعا بين ١٥ و٢٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٧ و٢٧ درجة.
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و٧٠٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
طقس اليومين المقبلين
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الخميس
: طقس مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٢٩ بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الجمعة
: مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣١ بقاعاً وبين ١٧ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
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