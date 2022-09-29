طقس مستقرّ يسيطر على لبنان..

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LBCI News Lebanon

يسيطر على لبنان اليوم طقس مستقر وجميل مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الـ٣٠ درجة أقصاها نهارا، ثم ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم الجمعة فيما تكون معتدلة ليلاً، ويستمر الطقس مستقر طيلة ايام الاسبوع، ولا أمطار في المدى المنظور.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

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الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٥ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٧ درجة.

٢- الجو : مشمس

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة خاصة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.



الجمعة: طقس مشمس والحرارة وتتراوح بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



السبت: مشمس والحرارة وتتراوح بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س