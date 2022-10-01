هل نودّع الطقس الحار هذا الـWeek-end؟

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الاحد

الاثنين

يؤثر على لبنان طقس مستقر وحار نهارا، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتخطى عتبة الـ ٣٠ درجة، لتعود وتنخفض بدءا من يومي الاحد والا.ومن المتوقع أن يكون الطقس خريفي الاسبوع المقبل.- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٣ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٨ درجة- الجو : مشمس- الرياح : شمالية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٠ ٪؜- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa- الرؤية جيدة٧ البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.: مشمس نهارا ويتشكل الضباب على الحبال مساء والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٤ و ٣٠ درجة ساحلا ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.: غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال رذاذ محلي خاصة شمالا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٠ درجة ساحلا ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.