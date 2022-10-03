طقس خريفي بانتظارنا.. هل تتساقط الأمطار؟

تفاصيل طقس اليوم الاثنين

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طقس اليومين المقبلين

الثلاثاء

الاربعاء

من المتوقع أن يؤثر طقس خريفي معتدل الحرارة على لبنان هذا الاسبوع خصوصاً في النصف الثاني منه مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة. من جهة اخرى تتمركز كتل رطبة فوق تركيا تؤثر على منطقة شرق المتوسط وتؤدي الى تقلبات جوية ضعيفة جدا واحتمال رذاذ او مطر خفيف محلي غير شامل وتتمركز خصوصاً شمالاً.١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و٣٠ درجة، بقاعا بين ١٧ و٣١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ١٩ و٢٦ درجة.٢- الجو: مشمس اجمالاً يتحول غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال رذاذ مخلي٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و٧٠٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٨ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.: غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال رذاذ او مطر محلي خصوصاً شمالا والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٤ و٢٧ بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.: غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال رذاذ او مطر محلي خصوصاً شمالا والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٤ و٢٧ بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.