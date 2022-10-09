كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟

يؤثر طقس خريفي متقلب اليوم بين الصحو واحتمال خفيف لبعض الأمطار على لبنان مع إستقرار بدرجات الحرارة نتيجة كتل رطبة تتمركز فوق تركيا تنكفئ مساءً...
وفي التفاصيل:
الأحد:
١- الحرارة ساحلًا بين ٢١ و٢٦ درجة، بقاعًا بين ١٢ و٢٨ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٥ و٢٣ درجة
٢- الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال خفيف لأمطار محلية
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة
الإثنين: مشمس إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ٩ و٢٥ بقاعًا وبين ١٣ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س
الثلاثاء: مشمس إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٨ درجة ساحلًا، بين ١٠ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٣ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س
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