كيف يبدو طقس مطلع الأسبوع؟

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يؤثر طقس خريفي متقلب اليوم بين الصحو واحتمال خفيف لبعض الأمطار على لبنان مع إستقرار بدرجات الحرارة نتيجة كتل رطبة تتمركز فوق تركيا تنكفئ مساءً...وفي التفاصيل:الأحد:١- الحرارة ساحلًا بين ٢١ و٢٦ درجة، بقاعًا بين ١٢ و٢٨ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٥ و٢٣ درجة٢- الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال خفيف لأمطار محلية٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٥ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجةالإثنين: مشمس إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ٩ و٢٥ بقاعًا وبين ١٣ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/سالثلاثاء: مشمس إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٨ درجة ساحلًا، بين ١٠ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٣ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س