إحتمال أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم طقس اليومين المقبلين

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كتل هوائية رطبة فوق تركيا وشرق المتوسط تؤدي إلى طقس متقلب بين الصحو واحتمال أمطار يؤثر على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة، مع عودة الإنخفاض بدرجات الحرارة...وفي التفاصيل:الخميس:١- الحرارة ساحلًا بين ٢١ و٢٦ درجة، بقاعًا بين ١١ و٢٦ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٣ و٢١ درجة٢- الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال لبعض الأمطار الرعدية والمحلية٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٦ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجةالجمعة: متقلب وغائم جزئيًا مع إحتمال خفيف ٣٠~٤٠٪؜ لأمطار خفيفة محلية، الحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ١٠ و٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/سالسبت: متقلب وغائم جزئيًا مع إحتمال ٥٠٪؜ لأمطار رعدية محلية، الحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ١٠ و٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س