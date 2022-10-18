حال الطقس
18 تشرين الأول 2022 - 01:59
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طقس متقلب... الحرارة الى انخفاض؟

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Lebanon News

تؤثر كتل هوائية رطبة فوق شرق المتوسط على لبنان بطقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط امطار محلية غير شاملة وغدا مع انخفاض بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة :

 
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الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٣ و  ٢٥ درجة  وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٥ درجة.

٢- الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال لبعض الامطار المحلية بعد الظهر

٣- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية متوسطة وتسوء محلياً جبلا

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

 

الاربعاء : قليل السحب والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلا  ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

 

الخميس: متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪؜؜ امطار محلية والحرارة تنخفض تتراوح بين ٢١ و ٢٦ درجة ساحلا  ١٢ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

 
 
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