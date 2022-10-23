طقس خريفي يؤثر على لبنان... هل تتساقط الأمطار؟

يؤثر على لبنان طقس خريفي معتاد ومتقلب قليلاً بين الصحو واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية ويستمر لغاية الاثنين مع استقرار بدرجات الحرارة لترتفع يوم الثلاثاء.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٦ درجة، بقاعا بين ١٠ و٢٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٤ و٢١ درجة.
٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً مع احتمال زخات مطرية بعد الظهر
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الاثنين:
الطقس متقلب قليلا وقليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال ٣٠٪ أمطار رعدية محلية ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، ١٣ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.
الثلاثاء:
الطقس مستقر وقليل السحب نهاراً ويصبح متقلبا ليلاً ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا، ١٤ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية