طقس خريفي يؤثر على لبنان... هل تتساقط الأمطار؟

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

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تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

يؤثر على لبنان طقس خريفي معتاد ومتقلب قليلاً بين الصحو واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية ويستمر لغاية الاثنين مع استقرار بدرجات الحرارة لترتفع يوم الثلاثاء.١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٦ درجة، بقاعا بين ١٠ و٢٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٤ و٢١ درجة.٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً مع احتمال زخات مطرية بعد الظهر٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٩ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.الطقس متقلب قليلا وقليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال ٣٠٪؜؜ أمطار رعدية محلية ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، ١٣ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.الطقس مستقر وقليل السحب نهاراً ويصبح متقلبا ليلاً ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا، ١٤ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.