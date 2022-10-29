طقس متقلب واحتمال تساقط أمطار غداً الأحد.. اليكم التفاصيل

طقس اليوم السبت

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طقس اليومين المقبلين

يؤثر استقرار جوي على لبنان ويستمر لغاية مساء يوم غد الاحد مع استقرار بدرجات الحرارة قبل ان يتحول الطقس الى متقلب مع احتمال امطار ليل الاحد ولغاية الاربعاء من الاسبوع المقبل.١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و٢٧ درجة، بقاعا بين ١٤ و٢٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٧ و٢٢ درجة.٢- الجو: قليل السحب٣- الرياح: شمالية غربية الى شرقية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa٦- الرؤية تسوء محلياً٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.: مستقر نهارا وغائم جزئيا ويتقلب الطقس عصرا مع احتمال امطار محلية والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٩ و٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.: متقلب وغائم جزئيا مع احتمال امطار محلية تترافق مع برق ورعد والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٩ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.