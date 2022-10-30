كتل هوائية رطبة تسيطر على لبنان...وتساقط اولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء

تسيطر على لبنان كتل هوائية رطبة اليوم بعد الظهر مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال خفيف لامطار محلية، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير مع الايام المقبلة وتتساقط اولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
الاحد :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٢٧ درجة بقاعا بين ١٤ و ٢٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٢ درجة.
٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئياً
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية تسوء محلياً
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.
الاثنين:
مستقر نهارا وغائم جزئيا يتقلب الطقس عصرا مع احتمال امطار محلية والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلا ٩ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
الثلاثاء:
متقلب وغائم جزئيا مع احتمال امطار محلية تترافق مع برق ورعد والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩ و ٢٤ درجة ساحلا ٩ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
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