عودة الطقس الى الاستقرار... الى متى يستمرّ؟

ينحسر المنخفض ويستقر الطقس تدريجياً مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة، هذا استقرار يمتد لغاية ليل الثلاثاء من الاسبوع القادم.



في تفاصيل طقس اليوم:

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- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٤ درجة بقاعا بين ٦ و ١٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٧ درجة.- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال ضئيل لامطار محلية اقصى شمال لبنان.- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س.- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و ٩٠ ٪؜.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٠ hpa.- الرؤية جيدة.- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.تفاصيل طقس اليومين المقبلين:السبت: الطقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا، ٦ و ١٨ بقاعاً، وبين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.السبت: الطقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا، ٦ و ١٨ بقاعاً، وبين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.