حال الطقس 12 كانون الأول 2022 - 00:52 12/12/2022 00:52:08 أجواء مستقرّة تسيطر على لبنان اليوم..وتقلّب في الطقس بدءًا من يوم غد

أجواء مستقرّة تسيطر على لبنان اليوم..وتقلّب في الطقس بدءًا من يوم غد

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LBCI News Lebanon





اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:



الاثنين :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٧ و ٢٠، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٩

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٣- الرياح : شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



الثلاثاء : غائم مع تشكل ضباب على الجبال وتتساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٤ و ٢٠ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س



الاربعاء : غائم وممطر مع تشكل ضباب على الجبال وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ١٤ و ١٩ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س تسيطر على لبنان أجواء مستقرّة حتى اليوم، ليتقلب الطقس من يوم غدٍ ولغاية يوم الخميس، ويكون ممطرًا وتنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على الجبال العالية.١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٧ و ٢٠، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٩٢- الجو : غائم٣- الرياح : شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.غائم مع تشكل ضباب على الجبال وتتساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٤ و ٢٠ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/سغائم وممطر مع تشكل ضباب على الجبال وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ١٤ و ١٩ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





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