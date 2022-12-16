الطقس المستقرّ يستمرّ للأسبوع المقبل

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يؤثر على لبنان مرتفع جوي بطقس مستقر، اليوم ويستمرّ للايام المقبلة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة. ويستمر الطقس المستقر لغاية منتصف الاسبوع المقبل.في تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٧ و ١٦، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٥.- الجو: غائم جزئياً.- الرياح: شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢١ hpa.- الرؤية جيدة تسوء محليا بسبب الضباب.- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.تفاصيل طقس اليومين المقبلين:السبت: مستقر قليل السحب والحرارة وتتراوح بين ١٥ و٢٣ درحة ساحلاً، وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.الاحد: مستقر غائم جزئياً بسحب عالية والحرارة وتتراوح بين ١٥ و٢٣ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.