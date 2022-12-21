متى ينكفئ المنخفض الجوي؟

يؤثر على لبنان حالياً، منخفض جوي بطقس غير مستقر وممطر مع عواصف رعدية وتدنٍ بدرجات الحرارة وثلوج ما دون الـ ١٨٠٠متر لكنه سرعان ما ينكفئ صباح غد الخميس.



تفاصيل طقس اليوم:

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- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٩ درحة، بقاعا بين ٣ و ١٣، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٢.- الجو: غائم يتحول ممطر بغزارة احيانا بعد الظهر فيما تتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر.- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٣ hpa.- الرؤية متوسطة.- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الخميس: مستقر غائم جزئياً والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.الجمعة: متقلب غائم جزئياً مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية خاصة شمالاً والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.