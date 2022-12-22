طقس مستقر يرافقنا... ولبنان على موعد مع منخفض جوي يوم عيد الميلاد

وفي تفاصيل طقس اليوم

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أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين

انكفأ المنخفض الجوي وعاد الاستقرار النسبي في لبنان، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة.ومن المتوقع أن يؤثر منخفض جوي آخر على لبنان يوم الاحد 25 كانون الاول.- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٩ درحة، بقاعا بين ٣ و ١٣ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٢- الجو : مشمس- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٣ hpa- الرؤية متوسطة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.: طقس متقلب وغائم جزئياً مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.: طقس متقلب وغائم جزئياً مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.