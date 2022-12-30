المرتفع الجوي مستمرٌ لعدة ايام..

ما زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان وسيستمر لعدة ايام مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار تشكل الجليد على الجبال فجراً وصباحاً ولا عواصف في الافق.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ٢٠ درحة، بقاعا بين صفر و ١٤، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١١٢.
- الجو: قليل السحب.
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪.
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٦ hpa.
- الرؤية جيدة.
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: مستقر قليل السحب والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٩ درجة ساحلا وبين صفر و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.
الاحد :مستقر غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة وتتراوح بين ١١ و ٢٠درحة ساحلا وبين صفر و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.
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