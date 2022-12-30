المرتفع الجوي مستمرٌ لعدة ايام..

طقس اليوم واليومين المقبلين...

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LBCI News Lebanon





تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ٢٠ درحة، بقاعا بين صفر و ١٤، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١١٢.

- الجو: قليل السحب.

الإعلان - الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س. ما زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان وسيستمر لعدة ايام مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار تشكل الجليد على الجبال فجراً وصباحاً ولا عواصف في الافق.تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ٢٠ درحة، بقاعا بين صفر و ١٤، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١١٢.- الجو: قليل السحب.- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪.

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٦ hpa.

- الرؤية جيدة.

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: مستقر قليل السحب والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٩ درجة ساحلا وبين صفر و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.



الاحد :مستقر غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة وتتراوح بين ١١ و ٢٠درحة ساحلا وبين صفر و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.