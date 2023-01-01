كيف سيكون طقس بداية السنة الجديدة؟

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

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تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

ما زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان بطقس مستقر كلياً وسيستمر لغاية يوم الثلاثاء مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار تشكل الجليد على الجبال فجراً وصباحاً.ويذكر ألا عواصف في الأفق انما تقلبات جوية ضعيفة منتصف الأسبوع المقبل.١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و٢٠ درحة، بقاعا بين صفر و١٤ وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٥ و١٣ درجة٢- الجو: غائم جزئيا بسحب عالية٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٦ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.الطقس مستقر وغائم جزئياً ودرجات الحرارة تتراوح بين ١١ و٢٠ درجة ساحلا، بين صفر و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.الطقس مستقر وغائم جزئياً مع تشكل الضباب ودرجات الحرارة تتراوح بين ١١ و٢٠ درجة ساحلا، بين صفر و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.