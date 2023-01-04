تقلبات جوية ضعيفة يشهدها لبنان بدءاَ من اليوم... اليكم التفاصيل

تفاصيل طقس الأربعاء

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طقس اليومين المقبلين

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يشهد لبنان تقلبات جوية ضعيفة بدءاً من اليوم وتؤدي الى احتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة. هذه التقلبات الجوية تستمر في الايام المقبلة ولا منخفضات قوية متوقعة حتى الآن.١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و١٩ درحة، بقاعا بين ٢ و١٣ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و١١.٢- الجو: غائم جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار محلية غير شاملة وثلوج خفيفة على ١٩٠٠متر.٣- الرياح: شمالية غربية الى غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٨ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.: متقلب وغائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال تساقط امطار خفيفة محلية بعد الظهر وثلوج خفيفة على ١٩٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و١٣ بقاعاً وبين ٨ و١١على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠/س.: متقلب وغائم جزئياً مع تشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة وثلوج على ١٩٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و١٣ بقاعاً وبين ٨ و١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠/س.