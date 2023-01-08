تقلّبات جويّة ضعيفة تستمرّ لليومين المقبلين..

ما زال لبنان يتأثر بتقلبات جوية ضعيفة جداً وتستمر في اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درحة، بقاعا بين ٢ و ١٣ ، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٨ و ١١.
- الجو: غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر.
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪.
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.
- الرؤية جيدة.
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الاثنين: غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال لامطار محلية خفيفة، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلاً وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.
- الثلاثاء: غائم جزئيا، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و٢٠درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية