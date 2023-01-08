حال الطقس
08 كانون الثاني 2023 - 02:54
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تقلّبات جويّة ضعيفة تستمرّ لليومين المقبلين..

طقس اليوم واليومين المقبلين.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرياح, البرودة, الحرارة,الطقس,طقس اليوم واليومين المقبلين..
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Lebanon News
ما زال لبنان يتأثر بتقلبات جوية ضعيفة جداً وتستمر في اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درحة،  بقاعا بين ٢ و  ١٣ ،  وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٨ و ١١.
- الجو: غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر.
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- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜.
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.
- الرؤية جيدة.
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين: 

- الاثنين: غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال لامطار محلية خفيفة، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلاً وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

- الثلاثاء: غائم جزئيا، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و٢٠درجة ساحلا  وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.
 
 
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