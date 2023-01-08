تقلّبات جويّة ضعيفة تستمرّ لليومين المقبلين..

تفاصيل طقس اليوم:



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تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

ما زال لبنان يتأثر بتقلبات جوية ضعيفة جداً وتستمر في اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درحة، بقاعا بين ٢ و ١٣ ، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٨ و ١١.- الجو: غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر.- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.- الرؤية جيدة.- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.- الاثنين: غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال لامطار محلية خفيفة، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلاً وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.- الثلاثاء: غائم جزئيا، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و٢٠درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.