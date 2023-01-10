كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

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طقس اليومين المقبلين

الاربعاء

الخميس

ما زال لبنان يتأثر بطقس مستقر نسبيا تخرقه تقلبات جوية ضعيفة جداً وتستمر اليوم مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تكون باردة ليلاً وصباحاً مع تشكل الجليد جبلاً.١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و١٨ درحة، بقاعا بين ٢ و١٣ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و١١.٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٣ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.: مستقر غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا وبين ٣ و١٣ بقاعاً وبين ٨ و١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠/س.: غائم اجمالا مع احتمال امطار محلية ليلاً والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا وبين ٣ و١٣ بقاعاً وبين ٨ و١١ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠/س.