أمطار وتساقط للثلوج.. الى متى يستمرّ المنخفض الجوّي؟

طقس اليوم واليومين المقبلين..

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LBCI News Lebanon

ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان ويستمر لغاية مساء الاثنين، يتخلله امطار متقطعة تشتد من حين الى آخر مع استقرار في الحرارة وتساقط ثلوج على الـ ١٥٠٠متر.

تفاصيل طقس اليوم:



الإعلان - الجو: غائم اجمالا ويتشكل الضباب لمع احتمال امطار متقطعة ومفرقة؟.

- الرياح: جنوبية نهارا معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜.

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.

- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب.

- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة. - الحرارة ساحلاً بين ١١ و١٦ درحة، بقاعا بين ١ و١١، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و٩.- الجو: غائم اجمالا ويتشكل الضباب لمع احتمال امطار متقطعة ومفرقة؟.- الرياح: جنوبية نهارا معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب.- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد: غير مستقر غائم مع امطار متفرقة خاصة بعد الظهر وثلوج على ١٦٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا وبين ٢ و١٠ بقاعاً وبين ٣ و٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.



الاثنين: غير مستقر غائم مع امطار متفرقة خاصة بعد الظهر وثلوج على ١٥٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا وبين ٢ و١٠ بقاعاً وبين ٣ و٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.